السفير اللوح يوضح ما يتم الترويج له بشأن فتح معبر رفح وانهاء قضية العالقين

اكد السفير الفلسطيني في القاهرة اليوم الأحد، انه لا معلومات لدى السفارة الفلسطينية بالقاهرة حول موعد محدد لفتح معبر رفح في الاتجاهين، نافياً ما يتم الترويج له بشأن تحديد يوم لفتح معبر رفح خلال الأيام القادمة في كلا الاتجاهين .

وقال اللوح , خلال تصريحات لإذاعة القدس، ان القيادية المصرية أبلغت السفارة المصرية ان الأيام القادمة ستشهد تحسناً ملموساً في قضية معبر رفح ، إضافة الي وعود لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة .

ونفى اللوح ان تكون للسفارة الفلسطينية في القاهرة أي علم بشأن البضائع التجارية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح .

وبين ان السلطات المصرية لم تحدد ايضاً موعداً لفتح معبر رفح استثنائياً لعود العالقين في المطار , موضحاً ان الاتصالات مع الجانب المصري متواصلة لعودة العالقين, وتابع" السفارة تحل مشاكل عدد من المسافرين عبر الاتصال بمندوبي الدول المقرر السفر لها ".

وبخصوص العالقين ، أشار الى ان مندوبي السفارة متواجدين في المطار وما يتم تقديمه كان لتوفير احتياجات الأطفال، وكل ما يحتاجه المواطنين متواجد في المطار ، متمنياً انتهاء الازمة قريباً وعودة العالقين .