مصر: اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث قرار واشنطن بشأن القدس

أعلنت مصر، السبت الماضي، عقد اجتماعٍ عربيٍ أوروبيٍ على مستوى وزراء الخارجية، غداً الإثنين في بروكسل، لبحث تداعيات قرار واشنطن بشأن القدس وسبل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين".

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية اللجنة السداسية العربية ونظرائهم من دول في الاتحاد الأوروبي (لم تحددها)، على أن يعقد بمقر مفوضية الاتحاد في العاصمة البلجيكية.

واللجنة الوزارية السداسية، تتكون من وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية والمغرب وفلسطين، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

وتشكلت اللجنة عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس، بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

والجمعة، كشف مسؤولان بإدارة ترامب، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ستجري منتصف مايو المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل.

وعقبها بساعات أعربت الخارجية الأمريكية، عن “حماسها” تجاه نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار المقبل، تزامنًا مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل ونكبة الشعب الفلسطيني.

ويحيي الفلسطينيون في الخامس عشر من مايو/ آيار من كل عام ذكرى النكبة، التي وقعت أحداثها في 1948، وجرى خلالها تهجيرهم من أراضيهم.