الاحتلال يعتقل فتية ويشن حملة مداهمات فجراً في مدن الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاحد، حملات دهمِ واعتقالٍ في قلقيلية وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان وفقاً لوسائل إعلام محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيَين حامد محمد عدوان وابن عمه محمد احمد عدوان، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويهما في مدينة قلقيلية، كما داهمت سكن للطلبة في مدينة طولكرم.

فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد عادل الشاعر (17 عاما) و الفتى محمود ذياب العمور (16 عاما) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، وسلمت الطفل سيف محمود العمور (13 عاما)، بلاغ استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال في مجمع مستوطنة "غوش عصيون" وذلك بعد تفتيش منزل ذويه.