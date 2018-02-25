اليوم :وفد من الحكومة يصل قطاع غزة بالتزامن مع وصول الوفد الامني المصري

من المقرر أن يصل وفد من حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة بالتزامن مع وصول وفداً امنياً مصرياً لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي اتفق وقعت عليه حركتي حماس وفتح في القاهرة العام الماضي.

الناطق باسم حكومة التوافق الوطني يوسف المحمود قال: "إن وفدا وزاريا سيقوم اليوم الأحد (25- فبراير) بزيارة المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" لمتابعة سير تمكين الحكومة ومتابعة مهامها في القطاع.

ووفقاً للمحمود فإن أهم القضايا التي سيتم مناقشتها هي تمكين الحكومة في مجالات الجباية والأمن والأراضي وتسوية أوضاع الموظفين القدامى وملف القضاء.

واعتبر المحمود إن هذه الزيارة تأتي في إطار محاولات الحكومة تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، والابتعاد عن "كافة الأصوات التي تحاول عرقلة خطوات المصالحة".

وأضاف:" الزيارة تأتي في إطار محاولة الحكومة تخطي العقبات الموجودة أمام تحقيق المصالحة وتمكين الحكومة من العمل في القطاع لتوفير 20 ألف وظيفة فور الانتهاء من التمكين في تلك القطاعات".

وقال المحمود إن جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ستكون مشتركة ما بين الضفة والقطاع من خلال نظام "الفيديو كونفيرنس" حيث سينضم وزارة الحكومة بالقطاع لوزارة الحكومة في الضفة في الجلسة.

يُشار إلى أن حركة "حماس" أكدت أن وفداً مصرياً سيصل اليوم الأحد إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن اللقاءات مع المسؤولين المصرين في القاهرة تسير بإيجابية.

وأضافت الحركة: "استمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد".

وتابعت: "ستقدم حركة حماس التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني".