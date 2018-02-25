أرصاد فلسطين: أجواء غائمة ومغبرة والحرارة أعلى من معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية.

فيما توقعت أن يكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفية الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.