حماس: الوفد المصري في غزة غداً

أكدت حركة "حماس" أن وفداً مصرياً سيصل يوم غدٍ الأحد إلى قطاع غزة لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أن اللقاءات مع المسؤولين المصرين في القاهرة تسير بإيجابية.

وأضافت الحركة: "استمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى مواقف إيجابية خاصة فيما يتعلق بحياة وأوضاع المواطنين في قطاع غزة، وكذلك قضية المصالحة والجهود المصرية بهذا الصدد".

وتابعت: "ستقدم حركة حماس التسهيلات المطلوبة والإجراءات الكفيلة بنجاح مهمة الوفد المصري باتجاه تطبيق اتفاق المصالحة وتعزيز خطوات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تمر بها القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بحقوق الشعب الفلسطيني".