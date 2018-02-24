توضيح مهم بشأن الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة

أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بياناً توضيحياً حول تفاصيل المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مطار القاهرة الدولي في طريقهم إلى دول أخرى.

أوضحت السفارة في بيانها اليوم السبت، أن خلية الأزمة المشكلّة برئاسة السفير دياب اللوح تتابع منذ اليوم الأول أوضاع العالقين في جمهورية مصر العربية وكذلك في مطار القاهرة الدولي، كما أن مندوبي السفارة على تواصل دائم مع كافة المواطنين الراغبين في الاستفسار حول مستجدات الأمور وسبل تيسير الظروف المحيطة

وأفادت أن المسافرين من مطار القاهرة الذين ليس لديهم حجوزات طيران عددهم 9 فقط من أصل 91 مسافر، وذلك بسبب عدم وجود مقاعد على الخطوط المصرية و التركية، حيث أن عدد المسافرين إلى تركيا بلغ 70 مسافراً أي بما يفوق سعة خطوط الطيران في الوقت الحالي، وتعمل السفارة على تدبّر الأمر في أقرب وقت ممكن.

وأضافت السفارة في بيانها: "المسافرين غير الحاصلين على تأشيرات يبلغ عددهم 10 مسافرين، وحالت أجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للسفارات المعنية دون استصدار تأشيرات لهم اليوم السبت، وستباشر السفارة بدءاً من صباح الغد التواصل مع تلك السفارات لمباشرة إجراءات إصدار تأشيرات لهم، كما يوجد مواطن راغب في التوجه إلى المملكة العربية السعودية لكن إقامته منتهية، وستعمل السفارة على حل مشكلته غدا أيضاً".

وأكدت استمرار عمل خلية الأزمة برئاسة السفير دياب اللوح حتى الاطمئنان على كافة المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في جمهورية مصر العربية و انتهاء كافة قضاياهم العالقة.