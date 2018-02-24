ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر
الاتصالات

أطباء ينجحون في إزالة أكبر ورم دماغي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:59 - 24 فبراير 2018
مشاركة

أجرت مجموعة من الجراحين من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية قامت خلالها بإزالة ورم في دماغ بشري يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام.

وكتبت صحيفة "The Hindu" أن العملية الجراحية استمرت 6 ساعات.

ولم يستبعد جراح الأعصاب تريمورتي نادكارني، أن يكون هذا الورم الأكبر من نوعه في العالم، إذ كان حجمه أكبر من حجم رأس المريض.

وكان الورم في مخ المريض سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بدأ بالنمو منذ 3 سنوات، لكن أحدا من الأطباء لم يوافق آنذاك على إجراء مثل هذه العملية الجراحية الصعبة.

وبسبب المرض الخطير فقد بال بصره، لكن الأطباء يأملون الآن بعودة بصره بعد إزالة الورم.

 

متعلقات