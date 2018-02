أطباء ينجحون في إزالة أكبر ورم دماغي

أجرت مجموعة من الجراحين من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية قامت خلالها بإزالة ورم في دماغ بشري يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام.

وكتبت صحيفة "The Hindu" أن العملية الجراحية استمرت 6 ساعات.

ولم يستبعد جراح الأعصاب تريمورتي نادكارني، أن يكون هذا الورم الأكبر من نوعه في العالم، إذ كان حجمه أكبر من حجم رأس المريض.

وكان الورم في مخ المريض سانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بدأ بالنمو منذ 3 سنوات، لكن أحدا من الأطباء لم يوافق آنذاك على إجراء مثل هذه العملية الجراحية الصعبة.

وبسبب المرض الخطير فقد بال بصره، لكن الأطباء يأملون الآن بعودة بصره بعد إزالة الورم.

