موظفو غزة يعلنون الاثنين المقبل إضراباً شاملاً

أعلنت نقابة موظفي غزة مساء السبت عن إضراب شامل يوم الاثنين المقبل في كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بقطاع غزة "احتجاجًا على تجاهل حكومة الحمد الله وتنكرها لحقوق الموظفين".

وأوضحت النقابة في صحفي أن الإضراب يشمل أيضًا المدارس، إذ سيتم "إغلاق الوزارات والمدارس في هذا اليوم تعبيرًا عن احتجاج وغضب كل موظفي القطاع العام".

وذكرت النقابة أن الإضراب يأتي "مع استمرار تجاهل وتنكر حكومة الحمدلله لحقوق الموظفين وعدم صرف رواتبهم، ومع مرور قرابة خمسة شهور على اتفاق المصالحة ولا حل لملف الموظفين، ومع ازدياد معاناة الموظفين نتيجة لاستمرار فرض العقوبات بحق أبناء قطاع غزة كافة".

وكان موظفو غزة أضربوا جزئيًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى نهاية الدوام، بدعوة من النقابة، في 19 فبراير الجاري احتجاجًا على "مماطلة الحكومة بصرف رواتبهم".

واتفقت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 أكتوبر الماضي بالقاهرة على صرف حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة مطلع ديسمبر الماضي، على أن يستمر الصرف حتى فبراير 2018 لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستبت بأوضاعهم، وهو ما لم يحدث.