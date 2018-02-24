محمد صلاح يواصل تسجيله للأرقام القياسية في الدوري الانجليزي

واصل الدولي المصري محمد صلاح التألق وتسجيل الأرقام القياسية رفقة فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفه 23 في الدوري الإنجليزي في مرمى وست هام، مساء اليوم السبت، ليحتل صدارة الهدافين مناصفة مع هاري كين مهاجم توتنهام.

ووفق شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات فإن نجم ليفربول محمد صلاح، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 20 هدفا بالقدم اليسرى في موسم واحد، متفوقا على روبي فاولر الذي أحرز 19 في موسم 94-95.

يذكر أن ليفربول اكتسح، ضيفه وست هام 4-1 ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول التركي ايمري جان في الدقيقة 29، وضاعف المصري محمد صلاح النتيجة في الدقيقة 51، وحقق البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 57، وقلص ميخائيل أنطونيو الفارق لوست هام في الدقيقة 59، قبل أن يضيف السنغالي ساديو مانيه الهدف الرابع لليفربول في الدقيقة 77.

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد وست هام عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا.