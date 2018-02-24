الاحتلال يقتحم مطعماً في القدس ويعتقل مالكه

أغلقت مخابرات الاحتلال، مساء اليوم السبت، مطعما بشارع الزهراء وسط القدس المحتلة، واعتقلت صاحبه، ومدير مؤسسة ايلياء للإعلام.

وقال مصادر إعلامية، إن مخابرات الاحتلال أغلقت مطعما في القدس واعتقلت صاحبه زهير ازحيمان، ومنعت تنظيم حفل عشاء للصحفيين المقدسيين كان من المقرر عقده في المطعم ذاته، بحجة أن الفعالية مخصصة للجبهة الديمقراطية.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال تتقدمها مجموعة من ضباط وعناصر المخابرات استبقت الفعالية وداهمت المطعم، وألصقت عليه قراراً بالإغلاق لليلة، ومنع إقامة حفل العشاء فيه، وطردت كافة المتواجدين من الصحفيين، واعتقلت الصحفي أحمد الصفدي وصاحب المطعم ازحيمان.

وأضافت المصادر إن مخابرات الاحتلال سلمت أمين سر حركة فتح إقليم القدس شادي مطور، وعضو الإقليم عوض السلايمة، أوامر استدعاء للتحقيق معهم يوم غد.