كهرباء غزة: تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء

قالت شركة توزيع كهرباء غزة، مساء اليوم السبت، إنّه تم تشغيل أحد مولدات محطة الكهرباء مساء السبت.

وأوضح العلاقات العامة في شركة توزيع كهرباء غزة محمد ثابت، أنّ تشغيل أحد مولدات المحطة تم بعد إبلاغ سلطة الطاقة لإدارة الشركة.

وكانت شركة الكهرباء أعلنت صباح اليوم عن جدول ساعات الوصل والقطع للكهرباء في غزة 4 ساعات وصل مقابل 16 قطاع.

ودخلت 40 شاحنة محملة بالوقود المصري إلى غزة مساء أمس عبر البوابة المصرية لمعبر رفح.

وكانت إدارة شركة توزيع الكهرباء قالت إن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أبلغتها بإيقاف مولد في محطة توليد الكهرباء الرئيسة الخميس، نظرًا لعدم دخول الوقود.

يُذكر أن توقف المحطة يؤدي إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في محافظات غزة، بحيث تصل إلى أكثر من 16 ساعة، حيث يصل العجز في الطاقة إلى 330 ميجا وات مقابل احتياج السكان البالغ 550 ميجاوات.