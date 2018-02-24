بالصور تعرف على أبرز الدراجات النارية لعام 2018



تحتل قيادة الدراجات النارية مكانة خاصة بين عشاق المغامرة. ويشهد عام 2018 طرح أنواع مختلفة من الدراجات النارية بدءاً من الرياضية مروراً بالإندورو وصولاً إلى الموديلات الفاخرة. ولا تزال موديلات الريترو الكلاسيكية تشهد ازدهاراً كبيراً.

وفيما يلي نظرة سريعة على أحدث موديلات العام الجديد:

بي إم دبليو K 1600 Grand America: تعتمد "السوبر تورر" الجديدة على محرك سداسي الأسطوانات بقوة 118 كيلووات/160 حصان، كما توفر المزيد من مساحة التخزين بفضل الحقائب الثلاثة. ومع خزان سعة 26 لتراً زاد مدى سيرها، كما يساعد نظام التعليق الإلكتروني على اجتياز الطرق السيئة.

بي إم دبليو F 850 GS: حصلت "الإندورو" على محرك جديد سعة 850 سم مكعب ويولد قوة 70 كيلووات/95 حصان. وتكفل كل من نظام التحكم في الثبات، وأربعة أوضاع قيادة، ونظام التحكم في الجر، ومكابح ABS المانعة للانغلاق برفع معايير السلامة للدراجة.

تريومف Bonneville Speedmaster: تعتمد الدراجة الريترو على محرك ثنائي الأسطوانات سعة 1200 سم مكعب بقوة 57 كيلووات/77 حصان.

تريومف Tiger 1200 XC: يعتمد موديل الإندورو الكبير على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1250 سم مكعب وبقوة 104 كيلووات/141 حصان.

دوكاتي Panigale V4: تزن السوبر رياضية 198 كجم فقط، وتنطلق بقوة 158 كيلووات/214 حصان. وتعتمد الدراجة على أنظمة مكابح ABS، وما يدعى بوظيفتي السير على المحور الخلفي والانطلاق السريع، ومساعد التعشيق لضمان المزيد من أمان القيادة.

دوكاتي Multistrada 1260 Pikes Peak: بجانب الموديلات السوبر رياضية تقدم الشركة الإيطالية أيضا موديلات إندورو ناجحة مثل Multistrada 1260 Pikes Peak المعتمدة على محرك 1260 سم مكعب بقوة 116 كيلووات/158 حصان.

دوكاتي Scrambler 1100: تعتمد دراجة دوكاتي Scrambler 1100 على محرك بقوة 63 كيلووات/86 حصان.

زيرو DS ZF14.4: تعتمد الدراجة الأمريكية على نظام الدفع الكهربائي بقوة حوالي 45 كيلووات/60 حصان، وبطارية مع مدى سير يصل إلى 260 كلم.

سوزوكي SV650X: اقتحمت سوزوكي حلبة موديلات الريترو على متن هذه الدراجة بكشافات مستديرة ومقود قصير ومقعد قصير مع محرك V2 بقوة 56 كيلووات/76 حصان وسعة 650 سم مكعب.

كاوازاكي Z900 RS: تعتمد الدراجة الريترو البالغ وزنها 215 كجم على سواعد محرك رباعي الأسطوانات بقوة 82 كيلووات/111 حصان.

كي تي إم 790 Duke: ينبض داخل الدراجة محرك من أسطوانتين سعة 800 سم مكعب وبقوة تصل إلى 77 كيلووات/105 حصان. وللسلامة تقدم الدراجة نظام التحكم في الجر، ونظام مكابح ABS للمنعطفات، وأربعة أوضاع للقيادة.

هوسكفارنا Vitpilen 701: تعمد دراجة الشركة السويدية على محرك من أسطوانة واحدة سعة 700 سم مكعب بقوة 55 كيلووات/75 حصان.

هوندا CB 1000 R: جهزت الشركة اليابانية دراجتها العارية CB 1000 R بمحرك بقوة 107 كيلووات/145 حصان، مع كشافات LED على العجلات.

هوندا CB 300 R: تتمتع هذه الدراجة بتصميم بسيط ومحرك بقوة 23 كيلووات/31 حصان لتناسب المبتدئين.

هوندا Africa Twin CRF1000L: منحت هوندا الدراجة الإندورو تحديثاً بسيطاً مع نسخة إضافية للمسافات الطويلة تدعى Adventure Sports Africa Twin، وتبلغ معدلات الأداء 70 كيلووات/95 حصان.

هوندا GL 1800 Gold Wing: بلغت خسارة وزن الموديل الأقوى بهوندا ما يصل إلى 50 كجم، لكنها ما زالت تبلغ وزناً يصل إلى 383 كجم. ويولد المحرك سداسي الأسطوانات بها قوة 93 كيلووات/126 حصان.

ياماها Niken: تقف الدراجة على عجلتين أماميتين قياس 15 بوصة. وبحسب ما صرحت به الشركة اليابانية فإنه من المتوقع ظهور الدراجة ثلاثية العجلات مع تقنية الإمالة خلال يوليو (تموز) القادم بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 847 سم مكعب وبقوة 85 كيلووات/115 حصان.

















