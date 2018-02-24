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أكثر من 250 قطعة فنية فلسطينية ستعرض في باريس الشهر المقبل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:58 - 24 فبراير 2018
توضيحية توضيحية
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 قال سفير فلسطين لدى اليونسكو منير انسطاس إنه تم جمع أكثر من 250 قطعة فنية لفنانين مشهورين تتعلق بالشعب الفلسطيني، ليتم عرضها في معهد العالم العربي في باريس في التاسع من آذار المقبل.

وأضاف انسطاس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، إن هذه الحملة قديمة جديدة، حيث بدأت في سبعينيات القرن الماضي على يد الشهيد عز الدين القلق ممثل منظمة التحرير في فرنسا في ذلك الوقت، وتم جمع أكثر من مئتي قطعة فنية ووضعها في لبنان، إلا أنها فقدت إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام 1982.

وأوضح انسطاس أنه تم إحياء الفكرة من جديد من خلال التعاون مع فنان فرنسي متضامن مع الشعب الفلسطيني لإعادة جمع قطع فنية وأثرية تتعلق بشعبنا وحقوقه، إضافة إلى استرجاع تلك التي فقدت في الاجتياح الإسرائيلي للبنان وعرضها بمعهد العالم العربي في باريس.

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