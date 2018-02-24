مواطن من الخليل يسلّم مركبة شقيقه غير القانونية للشرطة

سلم احد المواطنين اليوم السبت، مركبة شقيقه غير القانونية لمركز شرطة الظاهرية جنوبي الخليل .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن المواطن سلم المركبة غير القانونية لما تسببه من خطورة على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف البيان انه وبعد استلام المركبة من قبل رجال الشرطة، تم فحصها والتأكد من عدم قانونيتها وصلاحيتها للسير على الطريق العام، كما انها لا تمتلك اية اوراق تسجيل فلسطينية، وعلى ذلك تمت مصادرتها .

وقدمت الشرطة الشكر لهذا المواطن لثقته العالية بالشرطة، ولرفضه مبدأ انتشار المركبات غير القانونية لخطورتها.

وأكد البيان ان الشرطة مستمرة في بذل جهودها للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، داعين المواطنين الى ضرورة التخلص منها وعدم التعاطي معها حفاظا على حياتهم والتزاما بالقانون .