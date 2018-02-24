مصرع 4 أشخاص في 200 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 123 شخصا آخرون بجروح، في 200 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 200 حادث سير نتج عنها مصرع أربعة أشخاص، وإصابة 123 شخصا، وصفت اصابة 6 منهم بالخطيرة، و9 بالمتوسطة، و108 بالطفيفة.

وبينت أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 5541 مركبة، وأنزلت عن الشارع 207 مركبات لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، فيما حررت 2828 مخالفة مرورية، وحجزت 132 مركبة للتأكد من قانونيتها، واتلفت 183 مركبة غير قانونية .