داود شهاب: القائد عبد الله السبع أنموذج جهادي فريد

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، أن تضحيات شعبنا ومسيرة كفاحه المتواصلة، زاخرة بالنماذج الجهادية الفريدة.

جاء ذلك خلال احتفال نظمته الحركة في محافظة الشمال الجمعة، وذلك بمسجد الحامدين، ببلدة بيت حانون، في الذكرى السنوية لارتقاء الشهيد القائد عبد الله السبع.

وقال شهاب :" إننا في هذا الوقت الذي نحيي فيه ذكرى الشهيد القائد عبد الله السبع، نستذكر ذلك المجاهد الصلب الذي كانت بدايات حياته تبشر بنهايتها البطولية".

وأضاف "لم يكن السبع في حياته رجل بندقية فحسب، بل كان قائدا دعويا، ورجلا يسعى في الخير والإصلاح بين الناس".

وتابع شهاب قائلا :" الإنسان في هذه الحياة يجب أن تكون له رسالة، وأعظم رسالة أن تكون حياته في الله ومن أجل الله"، مشددا على أن أي إنسان تكون حياته على هذا النحو، سينتصر لا محالة على أعدائه.

وفي نهاية الاحتفال - الذي حضره لفيف من قيادات "الجهاد" - كرمت الحركة عوائل شهداء بلدة بيت حانون، وفي مقدمتهم عائلة الشهيد السبع.