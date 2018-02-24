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مسؤول أميركي يتوقع فتح السفارة الأميركية بالقدس في مايو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:55 - 24 فبراير 2018
ترامب ترامب
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قال مسؤول أميركي، الجمعة، إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي في القدس، بتاريخ 14 مايو المقبل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وبدأ عملية لنقل السفارة إلى القدس المحتلة من "تل أبيب".

وأثارت تلك الخطوة موجة رفض وإدانات عربية ودولية، وخرجت جلسة للأمم المتحدة، في ديسمبر الماضي، بقرار دولي يؤكد رفض أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس.

وأكد القرار أن مسألة القدس "هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

 

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