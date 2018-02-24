السفير اللوح: المواطنون الذين غادروا معبر رفح وصلوا الإسماعيلية والقاهرة

طمأن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح أهالي المواطنين البالغ عددهم 516 مسافرا، الذين غادروا معبر رفح فجر اليوم الجمعة، بوصولهم إلى مدينتي الإسماعيلية والقاهرة.

وأكد السفير اللوح، في بيان له الليلة، أن 102 من المسافرين المرحلين وصلوا إلى مطار القاهرة الدولي وهم في طريقهم لاستكمال إجراءات سفرهم إلى دول عربية وأجنبية.

وأكد البيان أن السفير "سيستمر بمتابعة مسألة المواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية الشقيقة مع السلطات المصرية المشكورة على تعاونها مع السفارة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة".