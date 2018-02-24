إصابة شاب واعتقال آخر خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال مصدر أمني، "إن مواجهات اندلعت في المخيم ومحيط برك سليمان المحاذي له، إثر اقتحام قوات الاحتلال تلك المنطقة، وإطلاقها النار صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أكرم حسين الأطرش (22 عاما)، الذي أصيب قبل أربعة أشهر في مواجهات بالمخيم، وذلك بعد أن داهمت منزله والده وفتشته.