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لليوم العاشر ..الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:07 - 24 فبراير 2018
معتقل معتقل
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يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم العاشر على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الاداريون في بيان لهم عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الاداري ضدهم، وحيث أعلنوا مقاطعة المحاكم الادارية بدءاً من الخامس عشر من شباط الجاري.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الاسير، إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمرا، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

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