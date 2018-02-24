طقس فلسطين: ارتفاع الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

ـــ