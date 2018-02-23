الغول: شعبنا قادر على إفشال مُخططات أميركا كما أفشل غيرها

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول، أن إعلان نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس في الذكرى الـ70 لاغتصاب فلسطين هو إمعان من الادارة الأمريكية في معاداة الشعب الفلسطيني، وفي دعمها المُطلق للكيان الصهيوني، وأيضًا في إدارة الظهر للمجتمع الدولي الذي عبّر عن رفضه للاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأكّد الغول أن الشعب الفلسطيني قادر على مُجابهة القرار الأمريكي وإفشال مُخططات تصفية قضيته التي تعمل على صوغها الادارة الأمريكية، كما نجح منذ النكبة في التصدي ومواجهة مختلف مشاريع ومخططات التصفية التي استهدفت حقوقه وقضيته الوطنية.

وشدّد الغول على أن توقيت نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس له دلالة خطيرة، مُؤكّدًا أن مستوى الرد على هذه الخطوة يجب أن يكون مُختلفًا، وذلك من خلال مواقف حازمة في التعامل مع الادارة الأمريكية باعتبارها في الموقع المُعادي للشعب الفلسطيني، ولمصالح الشعوب العربية.

وأضاف الغول، أن العلاقات يجب أن تُصاغ مع الادارة الأمريكية على هذه القاعدة، ودعوة الشعوب العربية للضغط على حكوماتها من أجل وضع المصالح الأمريكية على طاولة البحث.

وشدّد الغول على أن التصدي للخطوة الأمريكية بشكلٍ ناجع يتطلب الاسراع في إعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني من خلال انجاز ملف المصالحة بشكلٍ عاجل، وتحقيق وحدة وطنية تستند إلى برنامج وطني كفاحي، وتعيد بناء مكونات النظام السياسي الفلسطيني وفي المقدمة منها منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ديمقراطي وبشراكة كاملة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني وحلفائه، وفي كل ما يتعلق بالشأن الوطني.