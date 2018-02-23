دخول ٥٤شاحنة من مصر لقطاع غزة عبر بوابة معبر رفح المصري

سمحت سلطات المصرية مساء اليوم الجمعة بدخول 54 شاحنة محملة بالوقود و الخضار، الى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

و أفاد شهود عيان و مصادر محلية بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالبضائع من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، و من بينها 4 شاحنات بنزين، و 36 سولار، و 3 شاحنات حديد، بالإضافة الى شاحنتين دخان، و شاحنة واحدة من العسل، و أخرى من الثوم و شاحنة من السمك، كما تم إدخال شاحنة بطاريات.

كانت مصادر فلسطينية وُصِفت بالموثوقة كشفت لصحيفة “الحياة اللندنية”، عن تفاهمات جديدة بين مسؤولين مصريين ووفد حركة “حماس” برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الموجود في القاهرة منذ أسبوعين.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى أن “مصر قررت خطوات للتخفيف عن غزة، بموافقة إسرائيل، وبالتنسيق مع حماس، ولو أغضبت الرئيس محمود عباس”.