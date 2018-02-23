الخارجية الأمريكية تؤكد نقل السفارة للقدس و نتنياهو يصف القرار بـ "يوم عظيم"

أكدت الناطقة باسم الخارجية الامريكية، هيثر نيورت الأنباء التي تحدثت عن قرار نقل السفارة الامريكية من "تل ابيب" للقدس.

وحسب اقوالها، فالسفارة الامريكية ستنقل اعمالها لمقر القنصلية الامريكية في حي ارنونا في القدس، وستباشر اعمالها في مايو المقبل، حيث سيكون وجودها داخل القنصلية بشكل مؤقت واعمال القنصلية ستبقى كما هي.

ولكن السفير الامريكي في اسرائيل، ديفيد فريدمان سينقل اعمال السفارة من القنصلية للمبنى الجديد حتى نهاية عام 2019، و أنه يتم الآن البحث عن مبنى دائم للسفارة.

من جانب اخر اصدرت سفارة الاحتلال في واشنطن بياناً جاء فيه بأن رئيس الوزراء "الاسرائيلي" بنيامين نتنياهو وصف الخطوة بيوم عظيم لـ "اسرائيل"، كما جاء على صحيفة يديعوت أحرونوت.