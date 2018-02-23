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حماس: استمرار المظاهرات ضد قرار ترامب تؤكد ان هذا القرار لن يمر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:15 - 23 فبراير 2018
حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس
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أكد الناطق باسم حركة حماس ، حازم قاسم أن استمرار المظاهرات الغاضبة في الضفة وقطاع غزة على القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يعني أن شعبنا لن يمرر هكذا قرارات.

و أشار قاسم الى أن استمرار الاحتجاجات يؤكد أن القرارات الأمريكية السابقة والمزمعة لن تغير الحقائق التاريخية لشعبنا ، وأن القدس الكبرى ستبقى عاصمتنا الأبدية، وأن حدود المدينة ترسمها دماء شعبنا المنتفض.

و لفت الى أن استمرار الاحتلال باستهداف المتظاهرين السلميين على الحدود الزائلة، يؤكد أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق شعبنا.

و جدد قاسم تأكيد حركته على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية ، وتجسيد شراكة حقيقة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية ، مجدداً الدعوة لحركة فتح لتطبيق ما الاتفاق عليه حتى ينطلق قطار المصالحة من جديد.

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