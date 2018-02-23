حماس: استمرار المظاهرات ضد قرار ترامب تؤكد ان هذا القرار لن يمر

أكد الناطق باسم حركة حماس ، حازم قاسم أن استمرار المظاهرات الغاضبة في الضفة وقطاع غزة على القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال يعني أن شعبنا لن يمرر هكذا قرارات.

و أشار قاسم الى أن استمرار الاحتجاجات يؤكد أن القرارات الأمريكية السابقة والمزمعة لن تغير الحقائق التاريخية لشعبنا ، وأن القدس الكبرى ستبقى عاصمتنا الأبدية، وأن حدود المدينة ترسمها دماء شعبنا المنتفض.

و لفت الى أن استمرار الاحتلال باستهداف المتظاهرين السلميين على الحدود الزائلة، يؤكد أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق شعبنا.

و جدد قاسم تأكيد حركته على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية ، وتجسيد شراكة حقيقة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية ، مجدداً الدعوة لحركة فتح لتطبيق ما الاتفاق عليه حتى ينطلق قطار المصالحة من جديد.