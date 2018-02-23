مصادر: التوصل لتفاهمات بين حماس و مصر

ذكرت القناة العاشرة العبرية نقلاً عن مصادر فلسطينية مطلعة، أنه تم التوصل لتفاهمات بين كبار القيادات المصرية، وقادة حماس برئاسة اسماعيل هنية المتواجدين في مصر منذ أسبوعين.

ووفقا للمصادر، فإن مصر تدرس القيام بخطوات للتخفيف عن الازمة الانسانية في قطاع غزة، حيث تم التوصل لتفاهم حول حرية حركة سكان القطاع للتحرك بحرية عبر معبر رفح، الامر الذي سيساهم في نقل بضائع بشكل دائم بين مصر وغزة، و سيدر على قطاع غزة 2 مليون شيكل شهريا .

وفي حال تم فتح المعبر فسوف يتم فتحه بموافقة "اسرائيل"، الأمر الذي سيحزن رئيس السلطة الفلسطينية الذي يرفض ادخال بضائع من مصر للقطاع عبر معبر رفح، وفقاً للمصادر.