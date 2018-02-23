اعلام الاحتلال: الخارجية الأمريكية ستنقل السفارة في مايو المقبل

ذكرت وسائل الإعلام العبرية ان وزارة الخارجية الامريكية ستعلن قريباً عن موعد نقل سفارتها الى القدس المحتلة.

و وفقاً للمصادر، فقد يكون 14 مايو أي في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين وإقامة الكيان الصهيوني، موعداً لنقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" الى القدس.

و بحسب الأنباء، فسوف تفتتح السفارة يوم إعلان قيام "إسرائيل" في عام 1948 واليوم الذي اعترف فيه الرئيس هاري ترومان بــ "دولة إسرائيل"، و هذا الموعد أسرع مما كان متوقعا.

وقال نائب الرئيس مايك بينس خلال زيارته لــ "إسرائيل" الشهر الماضي ان السفارة ستنتقل الى القدس بنهاية عام 2019.

و في المرحلة الأولى سيتم فتح سفارة مؤقتة في مبنى القنصلية في حي أرنونا في القدس الغربية الذي يعالج التأشيرات وجوازات السفر. وسوف ينتقل مكتب السفير إلى المبنى، وسيعمل السفير ديفيد فريدمان من هناك مع عدد قليل من الموظفين.

و سيغير المبنى القنصلي اسمه إلى سفارة الولايات المتحدة. وسيكون المبنى الواقع في حي ارنونا سفارة مؤقتة وسيتم تحديد الموقع الدائم للسفارة في مرحلة لاحقة.

و قد تم إبلاغ موظفي القنصلية في القدس اليوم أنه اعتبارا من 14 مايو، سوف يصبحون موظفي سفارة الولايات المتحدة في القدس، وسيواصل القسم القنصلي العمل في سفارة القدس وسيقدم خدماته للإسرائيليين والفلسطينيين.

وعن إقامة سفير الولايات المتحدة، سيبقى السفير حاليا في مدينة هرتسليا الواقعة شمال تل ابيب. وسيعمل السفير فريدمان من مكتبه في القدس ومن مكتبه في تل أبيب حسب الحاجة. وستصبح السفارة في تل ابيب فرعا للسفارة في القدس.

و في المرحلة الثانية، سيتم توسيع السفارة المؤقتة في القدس وسيتم نقل بعض دبلوماسيين يعملون في تل ابيب الى القدس.

أما المرحلة الثالثة، فسيتم تحديد موقع دائم للسفارة، حيث إن بناء السفارة الدائمة سيكون عملية طويلة، وسيتم نقل باقي الموظفين من تل أبيب إلى القدس عندما ينتهي العمل فيه، و أن القنصلية الأمريكية في شارع أغرون في القدس، والتي تتعامل مع احتياجات الفلسطينيين، ستواصل العمل كالمعتاد.