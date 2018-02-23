22 إصابة برصاص الاحتلال جراء المواجهات عند حدود غزة في جمعة الغضب الـ 12

أعلنت مصار طبية اليوم الجمعة إصابة 22 مواطنًا، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من حدود قطاع غزة، وذلك في جمعة الغضب الـ 12 رفضًا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس المحتلة.

و وفقاً للمصادر، فقد أصيب سبعة مواطنين شرقي جباليا شمال القطاع، بجروح متوسطة برصاص الاحتلال.

و في شرق غزة، أصيب ستة مواطنين في القدم و الكتف، وفقاً للناطق باسم وزارة الصحة، د أشرف القدرة.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه المتظاهرين عند الحدود الشرقية لخانيونس، جنوب قطاع غزة، مما أدى لإصابة 4 مواطنين، أحدهم اصابة بالحوض.

كما أفاد الناطق باسم الصحة بإصابة خمسة مواطنين بجراح متوسطة في القدم، في البريج وسط قطاع غزة، وجرى نقلها لمستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

و تستمر المظاهرات الغاضبة ضد قرار الرئيس الامريكي اعلان القدس عاصمة لــ "اسرائيل"، و تتجدد المواجهات عند حدود قطاع غزة في يوم الجمعة من كل أسبوع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين و اصابة عدد آخر بجروج.