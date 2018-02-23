الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الاسبوعية

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، والتي انطلقت اليوم الجمعة احياء للذكرى الـ 49 لانطلاقة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المشاركين لدى اقترابهم من الجدار العنصري جنوب القرية، ما أدى الى اصابة المصور الصحفي حسن نافع بقنبلة غاز في الرأس، الا ان ارتداءه للخوذة الصحفية حال دون اصابة رأسه بشكل مباشر، اضافة الى اصابة العشرات بالاختناق.