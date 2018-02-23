إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات في غزة

أصيب خمسة مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة وخانيونس وبلدة جباليا، خلال المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة الـ 12 لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس.

وأفاد مراسلنا، أن حشد من الشباب توجه عقب صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودي من شماله وحتى جنوبه للاشتباك مع جنود الاحتلال كما كل يوم جمعة، رغم التحذيرات والتهديدات "الإسرائيلية" الكبيرة باستهدافهم.

وأوضح، أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم بشكل عشوائي تجاه المواطنين شرق خانيونس ما أدى إلى إصابة شاب بصورة خطيرة، فيما أصيب اثنين شرق غزة، وأصيب آخرين بالرصاص الحي شرق جباليا شمال القطاع.

يتبع ..