مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة بورين

هاجم مستوطنون متطرفون، اليوم الجمعة، منازل المواطنين قرب مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

وقال شهود عيان، إن "عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، هاجموا منازل فلسطينية في بلدة بورين إلى الجنوب من مدينة نابلس، ورشقوها بالحجارة".

وأضاف الشهود، أن "مواجهات اندلعت بين السكان والمستوطنين، تدخل على إثرها الجيش الإسرائيلي، حيث أطلق الرصاص المطاطي وقنبال الغاز المسيل للدموع".

وعادة ما تتعرض بلدة بورين لاعتداءات من مستوطنين يهود يسكنون في مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي البلدة.

ويسكن في محيط نابلس، نحو 40 ألف مستوطن، في 39 مستوطنة وبؤرة استيطانية.