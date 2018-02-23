القيادي رضوان: إما رفع الحصار أو الانفجار بوجه الاحتلال

حذّر إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، "إسرائيل" من مغبة مواصلة حصارها المفروض على قطاع غزة للعام الـ 12 على التوالي، قائلاً: " إما رفع الحصار وإما الانفجار بوجه الاحتلال.

وقال رضوان، خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية رفضاً للقرارات الأمريكية الأخيرة، وسط قطاع غزة:" نقول للمحتل الذي لا زال يفرض الحصار على غزة، عليك أن تلتقط الرسالة الأخيرة إما رفع الحصار أو الانفجار".

وأكد رضوان "أن أي انفجار سيكون بوجه الاحتلال "الإسرائيلي"، لأنه يتحمل كامل المسؤولية عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وعن استمرار هذا الحصار".

وبيّن أن "استمرار الأزمات الإنسانية والاقتصادية وإغلاق المعابر بغزة لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

كما حذّر رضوان، "إسرائيل" من مواصلة سياساتها "الاستيطانية والتهويدية لمدينة القدس".

وقال: " نحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة الاستمرار في الاستيطان والتهويد والتدنيس للمسجد الأقصى، ونقول بأن المقاومة ستكون هي العنوان".

وأضاف رضوان: " إن تلك السياسة العنصرية القاضية بالتغير الديموغرافي والحضاري والتراثي لطابع المدينة المقدسة".

واعتبر أن " المساس بالقدس والمسجد الاقصى يمثّل عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني وقضيته ومبادئه".

وأوضح القيادي في "حماس" أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن تعطي الشرعية لتهويد القدس، أو استهداف الشعب الفلسطيني".

وشهدت السنوات الماضية تصعيدا "إسرائيليا" ملحوظاً في عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص.

وفي ذات السياق، عبّر رضوان عن رفض حركته لـ "اللقاءات السياسية والأمنية التي يجريها مسؤولون في السلطة مع الجانب "الإسرائيلي"، مستنكراً تلك اللقاءات.

وقال: "تلك اللقاءات تعتبر تجاوزاً لكل قرارات المجلس المركزي والإجماع الوطني".

وطالب السلطة الفلسطينية بـ "ضرورة وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"، وسحب الاعتراف بها".

كما حذّر رضوان السلطة من "العودة إلى المفاوضات العبثية مع إسرائيل"، مشدداً على أن الطريق الأوحد لمواجهة الإجراءات الأمريكية الأخيرة بشأن القدس هي "المصالحة والوحدة".