إصابات خلال مواجهات اندلعت بين مئات الشبان والاحتلال في الضفة

اندلعت عقب صلاة الجمعة مواجهات بين مئات الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في عدة أماكن من الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مدينة القدس، ورفضا للسياسة "الإسرائيلية"، واستخدم خلالها جيش الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، ما أدلى إلى إصابة عدد من الشبان.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله، واستخدم خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون القوات بالحجارة والعبوات الفارغة.

وأكدت المصادر أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بالاختناق والإغماء جراء إطلاق الاحتلال الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدات بلعين ونعلين والنبي صالح غربي رام الله، وكفر قدوم وبيتا بمحافظة نابلس، وفي حي باب الزاوية في مدينة الخليل.

وتشهد الأراضي الفلسطينية كل يوم جمعة مواجهات كبيرة في مناطق التماس بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، للتعبير عن الرفض الشعبي الفلسطيني للقرار الأمريكي بشأن القدس.