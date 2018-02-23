تشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح بمشاركة طبيب فلسطيني

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر الجمعة، أنه تم البدء بتشريح جثمان الشهيد ياسين السراديح (33عاما) من مدينة أريحا، في معهد الطب العدلي (ابو كبير).

وبينت الهيئة، أن عملية التشريح تتم بحضور الطبيب الشرعي الفلسطيني ريان العلي، والذي تم اختياره بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة العدل الفلسطينية، وتم التنسيق له وإصدار تصريح لحضور التشريح من قبل هيئة الشؤون المدنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن الاحتلال لم يحدد أي وقت لتسليم جثمان الشهيد السراديح، ومن المنتظر الحصول على النتائج الأولية للتشريح خلال الساعات القادمة.

وأوضح قراقع، أن الشهيد الأسير ياسين السراديح قد أعدم ميدانياً، وعن سبق إصرار، حيث تعرض للقتل العمد والضرب الوحشي على يد جنود الاحتلال فجر أمس خلال اعتقاله، حسب ما كشفته كاميرات المحلات التجارية القريبة من مكان تنفيذ جريمة إعدامه، وتصفيته.

واعتبر قراقع ان هذه جريمة حرب بشعة تكرر حكومة الاحتلال تنفيذها في ظل حالة التصعيد في عمليات الإعدام الميداني التعسفي والتي تزايدت منذ عام 2015.

ودعا الى محاكمة دولة الاحتلال على هذه الجرائم والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتحريك ملفات الجرائم الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، مشيرا إلى أن سياسة الإعدامات بدل الاعتقال أصبح نهجا وجزءا من السياسة "الإسرائيلية" المتعمدة، وان الشهيد السراديح كان بالإمكان اعتقاله، وتحييده بدل إطلاق النار عليه بشكل مباشر، حيث توضح الكاميرات أنه لم يكن يشكل خطرا على جنود الاحتلال.