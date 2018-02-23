الاحتلال يفرق مسيرة في الخليل بالقنابل الصوتية والغازية

فرق جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم، مسيرة نظمها شبان على مدخل البلدة القديمة في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، مطالبة بفتح شارع مغلق منذ عدة سنوات، وإحياء للذكرى الـ٢٤ لمجزرة المسجد الإبراهيمي.

واستخدم الاحتلال لتفريق المسيرة التي دعا لها تجمع شباب ضد الاستيطان، للمطالبة بفتح شارع "الشهداء"، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدى على المشاركين بالضرب.

ويسيطر الاحتلال "الإسرائيلي" على البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، بزعم أنه مقدس لدى اليهود وأغلق شارع الشهداء منذ العام 1994.

يشار إلى أن مستوطناً يهودياً قام بإطلاق النار على المصلين في صلاة الفجر بالحرم الإبراهيمي ما أدى إلى استشهاد 29 مصلياً يوم 25 فبراير/ شباط 1994.

وإثر ذلك قامت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بتُقسّيم المسجد الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح نبي الله إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، قسم خاص بالمسلمين بمساحة 45%، وآخر باليهود بمساحة 55%.

ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي.