مصادر: عباس يلغي زيارته الى فنزويولا ويعود الى رام الله!

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، ان الرئيس محمود عباس سيعود اليوم الجمعة من الولايات المتحدة الى رام الله، عن طريق العاصمة الأردنية، بعد أن دخوله المفاجئ لأحد مستشفيات واشنطن، لـ"اجراء فحوصات طبية"، لم يتم الافصاح عن طبيعتها..

وكان مسئول فلسطينى كبير قال لرويترز، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس غادر المستشفى فى مدينة بالتيمور الأمريكية، وإنه سيعود إلى مدينة رام الله فى الضفة الغربية يوم الجمعة.

ونتيجة لما تناولته وسائل الاعلام المختلفة عن تدهور صحة عباس، أجرى مع ساعات الفجر الأولى ليوم الجمعة مقابلة قصيرة مع تلفزيون فلسطين الرسمي تحدث فيها عن أن حالته الصحية جيدة..

المصادر، ذكرت، ان الرئيس عباس سيضطر الى الغاء زيارته التي كانت مقررة الى فنزيولا بأمريكا اللاتنية، بعد "الفحوصات"، ونصيحة الأطاء المعالجين له.

وحتى ساعته لم يصدر أي بيان طبي يحدد الحالة الصحية للرئيس عباس، منذ دخوله المستشفى في رام الله بالضفة الغربية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، دون إعلان مسبق لإجراء فحوص على القلب التي قال طبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.