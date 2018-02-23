مسير عسكري لسرايا القدس في ذكرى الشهيد القائد "السبع" شمال غزة

نظمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الخميس، مسيراً عسكرياً مهيباً بمشاركة العشرات من مجاهدي وقادة سرايا القدس، في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة. بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الشهيد القائد عبد الله السبع ونجله الاستشهادي "مصعب".

وحمل المجاهدون أسلحة رشاشة وقذائف الـ "ار.بي.جي" وغيرها من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وساروا في شوارع المدينة مشياً على الأقدام، وهم يرددون شعارات تؤكد المضي على درب الشهيد القائد السبع وكل الشهداء.

واستقبل أهالي بيت حانون المجاهدين بالتهليل والتكبير وتوزيع الحلوى، داعين المولى عز وجل أن يحفظهم وينصر على اعداء الله والمؤمنين اليهود والذين أشركوا.

ويذكر ان الشهيد القائد عبد الله السبع ارتقى شهيداً بتاريخ 23/2/2003 بعد استشهاد نجله مصعب بيومين، بعد ان اجتاحت الدبابات الصهيونية مدينة بيت حانون وحاصرته في منزله وطلبت منه الخروج والاستسلام فأبى ان يستسلم وقاوم الجنود الصهاينة ودباباتهم حتى نال وسام شرف الشهادة بعد ان قامت طائرات الاحتلال بقصف منزله الذي تحصن به.

والشهيد القائد عبد الله السبع من الرعيل الأول لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ويعتبر من أهم رموزها الجهادية، ويسجل له العديد من الاعمال الجهادية البطولية في مقاومة الاحتلال الصهيوني، كما انه تعرض للاعتقال عدة مرات وخضع فيهم لتحقيق قاسٍ، ولكن ذلك لم يفت من عضدّه بل زاد من اصراره على مواصلة طريق الجهاد والاستشهاد حتى كان ارسال نجله البكر لتنفيذ عملية بطولية على معبر "ايرز" شمال بيت حانون، ثم كان استشهاده في مواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال المدجج بمختلف الاسلحة.. ليختم حياته المفعمة بالعطاء بشهادة يفخر بها كل عاشق للقاء الله. تقبل الله شهيدنا القائد "أبا مصعب" ونجله وكل الشهداء في علياء المجد في الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين.