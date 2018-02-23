ماذا علق البنتاغون على ظهور مقاتلات الجيل الخامس الروسية؟

استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تشكل مقاتلات الجيل الخامس الروسية، التي ظهرت في سماء سوريا، تهديدا للعمليات العسكرية الأمريكية هناك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إيريك باهون، تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن إرسال روسيا لمقاتلتين من الجيل الخامس "SU-57" إلى قاعدة حميميم: "نحن لا نعتبر أن هذه المقاتلات ستصبح تهديدا لعملياتنا العسكرية في سوريا، وسنواصل عملياتنا بالشكل اللازم".

وأضاف أن نشر مقاتلات روسية حديثة في سوريا يتناقض مع تصريحات موسكو، حول تخفيض وحداتها العسكرية في سوريا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت في وقت سابق فيديو لمقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الروسي، قالت إنهما من الجيل الخامس "SU-57".

كما صرح مسؤولون في مجلس الدوما الروسي، بأن طائرات "SU-57" من الجيل الخامس، بإمكانها أن تصبح عامل ردع جوي يمنع خرق المجال السوري، ولم يستبعدوا إرسال مقتلات حديثة أخرى.