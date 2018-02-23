صحيفة: تفاهمات جديدة بين حماس ومصر.. فما تفاصيلها؟

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة لـ "الحياة" اللندنية، تفاهمات جديدة بين مسؤولين مصريين ووفد حركة "حماس" برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية الموجود في القاهرة منذ أسبوعين.

وأشارت، إلى أن مصر قررت خطوات للتخفيف عن غزة، بموافقة "إسرائيل"، وبالتنسيق مع "حماس"، ولو أغضبت الرئيس محمود عباس.

وقالت إن المسؤولين المصريين، الذين استمعوا إلى شرح مفصل من قيادة الحركة عن الأوضاع المأسوية في غزة، قرروا العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع، وتخفيف القيود الصارمة على حرية الحركة عبر معبر رفح الحدودي، على رغم الوضع الأمني المعقد والخطير في شبه جزيرة سيناء.

وأوضحت، أن مصر ستُصدّر إلى القطاع الكثير من السلع والبضائع في شكل شبه دائم ودوري عبر بوابة صلاح الدين، الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع ومصر، والذي تُسيطر عليه الحركة، علماً أن السلطة ترفض إدخال البضائع عبر معبر رفح الذي تسيطر عليه.

ويُرجح أن تدُرّ هذه السلع المصرية ملايين الشواقل شهرياً على خزينة غزة، وتُمكن "حماس" من دفع جزء من رواتب موظفيها.