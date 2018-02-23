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الجيش المصري يواصل عمليته ضد التكفيريين في سيناء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:28 - 23 فبراير 2018
الجيش المصري في سيناء الجيش المصري في سيناء
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قال المتحدث العسكري المصري إن سبعة من أفراد الجيش و71 "فردا تكفيريا" قتلوا في العملية الكبرى (سيناء 2018) التي بدأت قبل أسبوعين ضد المتشددين في محافظة شمال سيناء ومناطق أخرى من البلاد.

وقال العقيد تامر الرفاعي إن العملية التي تنفذت بمشاركة الشرطة أسفرت أيضا عن تدمير 158 هدفا للمتشددين في ضربات جوية و413 هدفا بقصف مدفعي.

وأضاف أن 5 متشددين ألقي القبض عليهم في العملية التي بدأت قبل شهر من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش ووزارة الداخلية لتأمين شمال سيناء، حيث ينشط المتشددون الموالون لتنظيم داعش، والذين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة بعمليات إرهابية خلال السنوات الماضية.

وقال الرفاعي إن من بين نتائج العملية "اكتشاف وتدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادتي سي. فور وتي.إن.تي" الناسفتين.

وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير وضبط عدد 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية" مع ليبيا التي ينشط فيها متشددون شنوا أكثر من هجوم في مصر.

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