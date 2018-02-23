الجو غائماً جزئياً وهناك فرصة لسقوط زخات من الامطار

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد السبت، الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاحد المقبل، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما يوم الاثنين المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.