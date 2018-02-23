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عباس: أجريت فحوصات طبية ونتائجها إيجابية ومطمئنة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:23 - 23 فبراير 2018
رئيس السلطة محمود عباس رئيس السلطة محمود عباس
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أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن المبادرة التي طرحها في مجلس الأمن مؤخرا، لاقت تجاوبا جيدا على مستوى مجلس الأمن، وعلى المستوى العربي والاقليمي والمحلي.

وقال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين فجر اليوم الجمعة، "يهمني أيضا أن يكون شعبنا راض عما قدمناه، وفي نفس الوقت الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وغير ذلك من المنظمات الدولية والإقليمية أعتقد أنها ستتجاوب مع هذه الفكرة خاصة أن ما طلبناه ليس مستحيلا، هو تطبيق الشرعية الدولية وأن تكون هناك آلية متعددة للإشراف على المفاوضات، يعني لا يوجد شيء جديد، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يرفض هذه الأفكار، وان شاء الله يتم التجاوب العملي بمعنى أن توضع موضع التنفيذ".

وفيما يتعلق بالفحوصات الدورية التي أجراها سيادته في الولايات المتحدة، قال الرئيس: كانت فرصة مناسبة وجودنا هنا لنجري بعض الفحوصات الطبية، وفعلا أجريت هذه الفحوصات، والآن خرجنا والحمد لله كل النتائج إيجابية ومطمئنة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا.

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