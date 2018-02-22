الجيش المصري يعلن نتائج عمليته الكبرى "سيناء 2018"

أعلن المتحدث العسكري المصري، الخميس، أن 7 من عناصر الجيش و71 "مسلحاً" قتلوا في العملية الكبرى "سيناء 2018" التي بدأت قبل أسبوعين ضد متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون المصري إن العملية التي تنفذ بمشاركة الشرطة أسفرت أيضا عن تدمير 158 هدفا للمتشددين في ضربات جوية و413 هدفا بقصف مدفعي.

وأضاف أن 5 متشددين ألقي القبض عليهم في العملية التي بدأت قبل شهر من انتهاء مهلة حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجيش ووزارة الداخلية لتأمين شمال سيناء، حيث ينشط المتشددون الموالون لتنظيم داعش، والذين قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة بعمليات إرهابية خلال السنوات الماضية.

وقال الرفاعي إن من بين نتائج العملية "اكتشاف وتدمير 393 عبوة ناسفة وكميات كبيرة من مادتي سي. فور وتي.إن.تي" الناسفتين.

وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير وضبط عدد 14 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على الحدود الغربية" مع ليبيا التي ينشط فيها متشددون شنوا أكثر من هجوم في مصر.