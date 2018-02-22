ليبرمان: اتصالات من وراء الكواليس لتبادل أسرى

قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، "إن حكومته تقوم باتصالات سرية من خلف الكواليس بهدف إعادة الجنود الاسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ العدوان الأخير عام 2014، وأن إسرائيل تسعى لدفنهم في المقبرة العسكرية في جبل الزيتون في القدس المحتلة".

وزعم ليبرمان خلال كلمته أنه "انتصرنا في الحروب لكن واجبنا إعادتهم"، رغم أن التقارير الرسمية التي صدرت بعد العدوان الأخير أشارت إلى تكبد "إسرائيل" خسائر فادحة دون تحقيق أهداف العدوان، وكذلك الذي قبله وحرب لبنان الثانية عام 2006.

وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية كشفت امس الاربعاء أن وفد حماس الموجود في القاهرة يضم قيادات من الجناح العسكري للحركة، على رأسهم نائب القائد العام لـ«كتائب القسام»، مروان عيسى، وثلاثة آخرون عرف منهم رائد سعد، وهؤلاء يتواصلون مع القيادة الجديدة لـ«المخابرات العامة» في ملف الأسرى وصفقة التبادل.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت مساء 20 يوليو 2014 أسرها جنديًا إسرائيليًا يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.