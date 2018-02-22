السفير اللوح يقدم أوراق اعتماده للرئيس المصري سفيرا لفلسطين

قدم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماده الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سفيرا لدولة فلسطين.

وقال السفير اللوح عقب تقديم أوراق اعتماده: "انه يشعر بالفخر لتمثيله فلسطين في مصر"، مؤكدا ان العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والمصري تتجاوز العلاقات التقليدية بين الشعوب .

واضاف، ان العلاقة بين القيادتين السياسيتين في البلدين في أوج مراحل التطابق، وان مصر ستبقى السند الرئيسي للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة .

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: "ان الرئيس السيسي تسلم أوراق اعتماد 11 سفيرا جديدا اليوم، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة.

واضاف راضي في بيان له عقب الاستقبال "إن الرئيس اكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات" .