مؤشر القدس يغلق منخفضاً وسط تداولات متوسطة

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي، الممتد من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري عند مستوى 587.94 نقطة، منخفضا ما قيمته 2.16 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.37%.

ويأتي الانخفاض على خلفية انخفاض مؤشرات كل من قطاعات البنوك والخدمات المالية والخدمات والصناعة، حيث انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضا بنسبة 1.36%، ومؤشر التأمين مرتفعا بنسبة 6.86% فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% وأخيرا انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

أغلق مؤشر القدس نهاية الأسبوع الحالي، الممتد من الثامن عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري عند مستوى 587.94 نقطة، منخفضا ما قيمته 2.16 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 0.37%.

ويأتي الانخفاض على خلفية انخفاض مؤشرات كل من قطاعات البنوك والخدمات المالية والخدمات والصناعة، حيث انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.72%، فيما أغلق مؤشر الصناعة منخفضا بنسبة 1.36%، ومؤشر التأمين مرتفعا بنسبة 6.86% فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.26% وأخيرا انخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

وعقدت 5 جلسات تداول في بورصة فلسطين خلال الأسبوع تم خلالها تداول 6,564,432 سهما، بقيمة إجمالية بلغت 11,634,706 دولارات أميركية نفذت من خـلال 1,078 عقدا. وتم تداول أسهم 33 شركة من أصل 48 شركة مدرجة، حيث شهدت 16 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل انخفاض أسعار أسهم 12 شركة، واستقرار أسعار أسهم 5 شركات أخرى.

وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 2.32 مليون دولار أميركي، مقارنة مع ما يقارب 1.64 مليون دولار للأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع بلغت 41.89%، بينما انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة بلغت 0.14% بقيمة بلغت حوالي 4.01 مليار دولار أميركي.