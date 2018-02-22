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"بيتسليم": مستوطن يضع أبقاره في معسكر تياسير المُخلى

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 18:28 - 22 فبراير 2018
بيتسيلم بيتسيلم
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قال الناشط الحقوقي في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم" عارف دراغمة، إن مستوطنا من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في خربة "السويدة" بالأغوار الشمالية، وضع اليوم الخميس أبقاره داخل حظيرة نصبها في معسكر تياسير الذي أخلته شرق طوباس.

وأوضح أن المستوطن استغل غرف المعسكر الفارغة للسكن فيها، ووضع رؤوسا من البقر على مرأى من جنود الاحتلال المتواجدين بالقرب منه.

وكانت قوات الاحتلال أخلت المعسكر المذكور عام 2015، لكنها أبقت على قوة من جيش الاحتلال على الحاجز المقام على الشارع المحاذي له.

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