سرايا القدس تودع المجاهد محمد العطاونة بشمال غزة

في موكب جنائزي مُهيب، شيعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد المجاهد محمد أحمد العطاونة، الذي ارتقى إلى العلا إثر حادث سير مؤسف تعرض له أمس في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وانطلق موكب التشييع من مسجد العودة بمعسكر جباليا وصولاً إلى مقبرة الفالوجا، بمشاركة قادة وكوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، وأبناء شعبنا.

وزفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد/ محمد العطاونة الذي توفي إثر حادث سير مؤسف، مؤكدةً أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

والجدير ذكره أن الشهيد محمد العطاونة من مجاهدي سرايا القدس بلواء الشمال ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى مساء أمس الأربعاء 5 جمادي الآخرة 1439 هـ الموافق 2018/2/21 م، في حادث سير مؤسف بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.







