رام الله: نشطاء يرشقون وفداً أمريكياً بالبيض

احتج عدد من النشطاء ضد التطبيع، اليوم الخميس، على زيارة وفد امريكي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في البيرة .

واحتشد العشرات من النشطاء المناهضين للتطبيع امام مركز البحوث قبل ان تقوم الشرطة الفلسطينية باخلاء الوفد الامريكي بحافلات الشرطة .

وذكر شهود عيان، ان النشطاء قذفوا الوفد الامريكي بالبيض اثناء خروجه تحت حماية الشرطة الفلسطينية .

وياتي ذلك احتجاجا على السياسة الامريكية المنحازة للاحتلال وقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الأخير حول الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل مقر السفارة الامريكية اليها .

وكان نشطاء هاجموا وفدا امريكيا رسميا بداية الشهر الحالي في بيت لحم احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة المنحازة لاسرائيل .



